Promo Serenissima "Questione di cuore"

http://stream.senape.tv/widget/video.action?v=3.0&uid=sanmarino&rid=WPBUTSKMBLNR&wdt=765&hgt=447&ast=false&vol=100&pll=false&cmp=ply

16/02/2018 17.00.00

Dall'11 al 18 febbraio la Fondazione “per il Tuo cuore” onlus e l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri promuovono la 9^ edizione della Campagna Nazionale Per il Tuo cuore 2018 per la prevenzione alle malattie cardiovascolari. Questa sera a Serenissima, trasmissione condotta dal DG RTV Carlo Romeo, si parlerà di come prevenire, curare e ragionare sul cuore, un organo tanto delicato quanto importante. Ospiti Dott. Gian Piero Perna, Direttore Scienze Cardiovascolari - Ospedali Riuniti di Ancona e Dott. Alessandro Navazio, Direttore Cardiologia - Ospedale di Guastalla di Reggio Emilia.