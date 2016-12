Attualità

Un dialogo, la dignità delle parole, per aprire il nuovo anno. Alle 23.40 del 31 dicembre...

Per le prime e le seconde case danneggiate i costi saranno interamente coperti dallo Stato....

E' stato il Presidente Russo Vladimir Putin ad annunciare l'intesa per la tregua in Siria. Tre accordi che prevedono il cessate il fuoco dalla mezzanotte ed anche l'impegno ad iniziare le trattative di pace....

Esequie solenni al santuario mariano di Valdragone oltre 1200 persone tanti sacerdoti, fedeli e religiosi, per l'ultimo omaggio a padre Augusto Savelli superiore della comunità francescana dei minori...

Countdown per il Capodanno, Rimini regina degli eventi. Dal concertone di Renga in piazzale Fellini al dj set con Skin nel cantiere del teatro Galli. A San Marino grande festa in Piazza Sant'Agata con dj set e spettacolo con luci led....