Serhat & Marta Wash live in concert

27/06/2018 16.00.00

La pop star turca Serhat, già concorrente per l'Eurovision 2016 per San Marino in concerto con la rock star americana Marta Wash, famosa per la versione originale di 'It's raining men'. Nel concerto di Istanbul dello scorso Febbraio, cantano anche l'entry eurovisiva 'I didn't know' che in questa nuova versione ha raggiunto la posizione 25 della prestigiosa classifica Billboard americana sezione Dance Club Songs.