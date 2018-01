Attualità

Le intense anomalie registrate nell'anno appena trascorso, confermano il surriscaldamento climatico anche in Emilia Romagna, con record a 42, 5 gradi dello scorso agosto. Intanto nel Nord Europa aumenta il bilancio dei morti per la tempesta Friederike...

Il mercato di auto in Europa è in aumento con 15 milioni 630 mila auto immatricolate nel 2017, 3,4% in più rispetto all'anno precedente. Anche San Marino si allinea al dato europeo con un aumento tra veicoli nuovi e usati del 2,5%....