E-Way: San Marino is moving different (promo)

Attualità

Questa sera alle 21 lo speciale a cura di Giovanna Gobbi sul progetto curato dall'Aass, con il patrocinio delle Segreterie di Stato per l'innovazione tecnologica, le finanze e il territorio, nato per promuovere ed incentivare la mobilità sostenibile a San...

A Serravalle, l'ultima giornata della seconda edizione di Chiosco on The Street. Un'esplosione di energia su una rampa di 11 metri, non solo per show spettacolari ma aperta a tutti, con scuola gratuita per appassionati in erba. ...