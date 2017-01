Cultura

Settimana festiva al Concordia con il cinema americano d'autore: SNOWDEN di Oliver Stone e la saga di STAR WARS nell'ultimo ROGUE ONE...

Gli Istituti Culturali portano al Concordia per il primo dell'anno fino al 4 gennaio ore 21, LION, commovente storia autobiografica d'adozione tra India e Australia protagonisti Nicole Kidman e Dev Patel divo di Bollywood ...

Capodanno per bambini e famiglie (ma non solo...) al Concordia di Borgo Maggiore "San Marino Cinema" propone, in pomeridiana alle 17.30, OCEANIA l'ultimo Disney d'autore ispirato alle leggende maori...