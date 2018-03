Cultura

Carlo Romeo e Davide Rondoni presentano VITA DI DANTE - Prima parte Dall'Osteria delle Dame di Bologna il DG di San Marino RTV Carlo Romeo presenta assieme a Davide Rondoni un'introduzione allo sceneggiato Rai con Giorgio Albertazzi, in onda su RTV alle 21.15...

Carlo Romeo intervista Paolo Cesari I Biassanot...

EFFETTO ACQUA al CONCORDIA c'è DEL TORO Prima da oscar anche a SAN MARINO programmazione settimanale del film LA FORMA DELL'ACQUA vincitore anche a Venezia, ai BAFTA britannici e ben 2 Golden Globes, oltre al primato assoluto ai botteghini dove sfiora i 5 mln di euro ...

ALBERTAZZI torna in (R)TV memorando ADRIANO (e) el DANTE 4 giorni dedicati al grande attore GIORGIO ALBERTAZZI in due memorabili interpretazioni teatrali divenute storiche produzioni RAI: stasera alle 22.20 “LE MEMORIE DI ADRIANO” e da venerdì 9 marzo per il weekend alle 21 “VITA DI DANTE”...

MATERNITY di DONNE (mamme) BELLE in the SINGING FAMILY Otto Marzo speciale nel Ridotto e in Teatro al Titano per la Rassegna Sperimental(a)mente dalle 19.30 in poi con spettacolo alle 21 un lungo happening, apericena e convivio, per la festa della donna la pièce teatrale, SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO...

Rassegna 'ANIME': una notte borghigiana da GHOUL San Marino Cinema ospita un nuovo appuntamento alle 17.30 e alle 21 al Concordia con un film tratto da un popolarissimo manga giapponese di culto sui mangiatori di carne umana ideati da SUI ISHIDA...

LABORATORI MEDIE 2018: alto gradimento La “Settimana di Laboratori” scolastici alle Medie anche quest'anno ha proposto nuovi percorsi didattici e di sperimentazione interessanti...

Grandi applausi al Titano per Viva Pinocchio Questa volta partiamo dalla fine, dal lungo applauso che accompagna sul palco gli attori....

Il PARADISO attende al cinema: in oltre 100 sale italiane arriva LA TERRA BUONA Esce in tutta Italia da lunedì 5 marzo la pellicola in crowdfunding di Emanuele Caruso ...

POLANSKY parla ancora di donne scrivendo sui fotogrammi Un weekend con ROMAN POLANSKY in MULTISALA riminese l'ultimo thriller psicologico che parla di donne, “QUELLO CHE NON SO DI LEI”, sul tema del 'doppio' freudiano...

Il "CINEMA NOVO" dal Brazil ai cinema Arriva in MULTISALA il documentario vincitore a Cannes nel 2016 sul “CINEMA NOVO” brasiliano per la prima volta in Italia, da lunedì 5 marzo, l'opera in editing di Eryk Rocha ...