Cultura

Spazio cinematografico del weekend per famiglie e bambini con “BELLE & SEBASTIAN amici per sempre” SAN MARINO CINEMA propone al CONCORDIA, oggi alle 17.30 e domani anche alle 15, la famosa saga di Cécile Aubry...

4 giorni dedicati al grande attore GIORGIO ALBERTAZZI in due memorabili interpretazioni teatrali divenute storiche produzioni RAI: stasera alle 22.20 “LE MEMORIE DI ADRIANO” e da venerdì 9 marzo per il weekend alle 21 “VITA DI DANTE”...

Otto Marzo speciale nel Ridotto e in Teatro al Titano per la Rassegna Sperimental(a)mente dalle 19.30 in poi con spettacolo alle 21 un lungo happening, apericena e convivio, per la festa della donna la pièce teatrale, SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO...