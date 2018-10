Close Up promo

Torna l'approfondimento di Rtv per palrare di stagione teatrale e Rock.

La SECESSIONE viennese: il docu-film San Marino Cinema propone, per una sola serata al Concordia, la Grande Arte del 900 con la Vienna di “KLIMT&SCHIELE in EROS and PSYCHE”...

Inaugurata la nuova sede dell'Università di San Marino al World Trade Center Nel video l'intervista al rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli ...

"Genesi" l'esposizione di Alla Bychkova apre la stagione delle mostre nelle sale della Giunta di Borgo Di origine ucraina la prima esposizione negli spazi della giunta di Borgo Maggiore è avvenuta nel gennaio 2014. L'artista Alla Bychkova, esercente di Borgo con una sua attività, vuole trasmettere con i suoi dipinti ad olio su tela positività, bellezza ed ...

Poggio Torriana, onorificenze ai reduci della seconda Guerra C'è il Titano, con la famiglia di Augusto Fratti. Di Torriana, sposato con una sammarinese, concepisce la figlia in licenza. La rivedrà una sola volta, di ritorno in territorio per le esequie della madre...

Arte contemporanea, la collezione dell'ambasciata d'Italia a San Marino aperta al pubblico Iniziativa in occasione della Giornata del contemporaneo per valorizzare l'arte e la cultura italiana. Le interviste all' Ambasciatore Guido Cerboni e Samuela Pandolfini, segreteria dell'ambasciata d'Italia a San Marino...

Torna la scuola di fumetto organizzata da San Marino COMICS, per alunni dai 7 ai 99 anni Patrocinata dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura con la collaborazione dell'ACCA - Accademia di Comics, Creatività e Arti Visive di Jesi ...

Rassegna Musicale d'Autunno: la fisarmonica di Emanuele Rastelli protagonista al Titano Tra gli appuntamenti di oggi anche l'ultima giornata, a Casole, della Festa di San Donnino e Sagra delle Castagne...

Verucchio: attualità e prospettive dell'Est europeo in un dibattito alla Chiesa del Suffragio A Verucchio la giornata di chiusura del festival letterario “Terre vicine e lontane”, organizzato dall'associazione “Rilego e Rileggo”...

Verucchio: "Terre vicine e lontane" inaugurato dalla mostra di Gabriele Mazza e Vittorio Giardi Al via, ieri, a Verucchio, l'ottava edizione di “Terre vicine e lontane”: festival letterario organizzato dall'associazione “Rilego e Rileggo”. Protagonisti dell'inaugurazione i due fotografi del Titano...

La COLOMBA di Don Benzi vola ancora su SAN MARINO Operazione Colomba, il Corpo Nonviolento di Pace della Papa Giovanni XXIII in Libano, ospite della REGGENZA per un “percorso di riconciliazione” che accompagni i profughi e i rifugiati ...