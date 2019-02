Musica al Museo (promo)

Cultura

12 puntate insieme a Paolo Bandini, direttore della Casa della Musica ed esperto di liuteria antica, per conoscere meglio la collezione di violini ospitata dal Museo di Stato di San Marino. Regia e montaggio di Giovanna Gobbi...

San Marino, per gli addetti ai lavori, è un punto di riferimento per la produzione di musica metal....

A San Marino oggi, come ogni 5 febbraio, le celebrazioni per Sant'Agata, festività nazionale dedicata alla compatrona della Repubblica. ...

San Marino Cinema ha fatto il colpaccio, in sala al Concordia nel weekend anche alle 17, per famiglie e bambini di ogni età la primissima di DRAGON 3 con IL MONDO NASCOSTO episodio finale della saga targata DreamWorks...

I migranti della VAL ROIA non hanno navi o barconi attraversano il confine italo - francese con mezzi di fortuna: “LIBERA” è il reportage che parla dei ricongiungimenti famigliari verso NIZZA...

Domenica a teatro unica tappa sammarinese per la rassegna IDENTITÀ TEATRALI arriva al Nuovo di Dogana alle 17 la clownerie internazionale "PSS PSS" (da leggere sibilando e bisbigliando le consonanti come per fare pipì...) della Compagnia Baccalà...