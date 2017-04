Cultura

Open Day 2017 UNIRSM - Promo All'Università della Repubblica di San Marino, porte aperte alle matricole. In onda venerdì 7 aprile alle ore 20.50...

Malta-San Marino: si intensificano anche le relazioni culturali Malta e San Marino, due piccoli Stati che proprio in questi giorni hanno suggellato le relazioni in occasione dell'insediamento dei Capitani Reggenti, con l'orazione del ministro degli esteri maltese George Vella. Relazioni che spaziano dalla politica, so...

1905: il grido di pace di San Marino nell'esposizione dedicata a Ernesto Teodoro Moneta Più di 100 anni fa San Marino anticipò i tempi: già nel 1905 era attivo un gruppo di pacifisti del quale faceva parte il premio Nobel Ernesto Teodoro Moneta. Oggi i documenti di quel periodo sono esposti nella biblioteca di Stato....

Arbe: la storia dimenticata Con lo storico torinese Eric Gobetti abbiamo approfondito una vicenda poco consciuta dell'isola del Santo Marino: nella Seconda Guerra Mondiale, qui, gli italiani allestirono un campo di concentramento...

Il "fantastico mondo" dello swing in anteprima solo a San Marino Le Marinetti in prima nazionale al Teatro Titano domenica 2 aprile, pomeridiana alle 17 con replica alle 20, nello spettacolo musicale TOPOLINI, MICI E PINGUINI INNAMORATI storie e canzonette italiane....

Il colore blu sulla pelle nera dell'americanissimo film Premio Oscar 2017 Anche a San Marino arriva MOONLIGHT di Barry Jenkins premiato a Hollywood per la Regia e l'attore non protagonista...

Serendipity: Serena Dandini diverte al Titano Si è chiusa con la giornalista scrittrice la rassegna teatrale Microphonie. Serena Dandini sul palco insieme a Germana Pasquero e DJ Tatuato....

Pesaro: l'Orchestra Rossini in tour in Giappone, tra musica e solidarietà In tournée per la terza volta l'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro che ha raccolto fondi con concerti di solidarietà per le persone colpite dallo tzunami del 2011. La tournée si inserisce in una triangolazione tra Italia, Città del Vaticano e Giappone...

La "DANDA" a SAN MARINO si racconta in SERENDIPITA'... Stasera SERENA DANDINI al TITANO per la conclusione della rassegna teatrale MICROPHONIE in cartellone SERENDIPITY in dialoghi comici insieme all'attrice GERMANA PASQUERO...

Settimana corta alle medie: per l'anno scolastico 2017/18 resta l'orario attuale In corso la raccolta firme "on line" e presto in pubblici esercizi. Il Segretario di Stato Podeschi attende la relazione del Dipartimento Istruzione ma non nasconde criticità legate alla compatibilità con gli orari delle mense e dei trasporti. ...

I candidati al David di Donatello al Quirinale. Benigni ricorda Fellini: "Il più grande regista del '900" L'attore premio Oscar ha inaugurato la cerimonia: "Parlo a nome del partito del cinema italiano, il PCI"...