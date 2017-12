Speciale "Seconda settimana della cucina italiana nel mondo", questa sera su San Marino Rtv

Cultura

Cos'è, dove va, chi è oggi l'America? Ce la racconta Alan Friedman questa sera alle 21.00, in studio con Carlo Romeo e le immagini di una America sconosciuta. ...

Uno speciale sulla Seconda edizione della "Settimana della cucina Italiana nel Mondo" a San Marino, progetto del Governo Italiano nato nel 2016 per dare seguito alle tematiche discusse con successo durante l'Expo di Milano: qualità, sostenibilità, cultura...

“Sheroes, eroine” in mostra a Palazzo Graziani le foto drammatiche piene di speranza del bolognese Federico Borella...

Conferenza nella chiesa di Sant'Eligio dove il sammarinese lavorò, oggi sede dell'Università degli orefici.Nel video le interviste a Corrado di Giacomo Console Camerlengo Università degli Orefici; Aldo Vitali ex Camerlengo; Anna Fiorelli storica del gioie...

Al CineConcordia arriva in esclusiva grazie a SAN MARINO CINEMA per la Giornata contro l'AIDS la pellicola Gran Premio della Giuria a Cannes 2017 “120 BATTITI AL MINUTO” di Robin Campillo...

Al Grand Hotel la conferenza pubblica del SOROPTIMIST San Marino sul “NOSTRO IMPEGNO PER LE DONNE”. Intervista con Aurora Cherubini President Soroptimist Club RSM...

Iniziativa editoriale di AIEP libri in edicola con le vicende storiche e culturali del paese in 100 numeri settimanali...

Secondo appuntamento con i mercoledì dell'INTERNAZIONALE in MONDOVISIONI proposti da SAN MARINO CINEMA stasera alle 21, THE WORKERS CUP, sulle condizioni dei lavoratori-schiavi in Qatar nei cantieri del Mondiale 2022...