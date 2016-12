Politica

Il discorso di fine anno dei Capitani Reggenti è un messaggio di speranza ai sammarinesi e un invito a tutta la politica e alla società civile perchè uniscano le forze per costruire il futuro....

Un impegno importante per il neo Segretario al lavoro e industria che intende, nei primi mesi del suo mandato, rende attrattivo il paese per le imprese. Sentiamo Andrea Zafferani...

Insediato l'esecutivo, fissati gli obiettivi. In particolare, per la Pubblica Amministrazione: un settore chiave, da riorganizzare e snellire, dotandolo di autonomia. Direttrici già segnate per il segretario agli Interni Zanotti...