E' un appello alla speranza, a non avere paura davanti alle minacce che il contesto globale pone e, sul fronte interno, un richiamo forte alle nuove generazioni ad essere protagoniste....

Tempo di bilanci per la Segreteria di Stato guidata da Augusto Michelotti che rivendica i risultati raggiunti con i grandi eventi e anticipa le opere in cantiere...

Zafferani: "Verrà superato il concetto che ad una società per operare serve una licenza. Quando una società nasce potrà subito lavorare"...

L'annunciata riforma delle pensioni toccherà inevitabilmente i diritti acquisiti perché l'attuale sistema non è più sostenibile per le generazioni future......

Siamo a fine anno ed è tempo di bilanci, sull'andamento del 2018, anche per il Congresso di Stato che, al gran completo, ha incontrato la stampa per il punto su ciò che è stato da fatto e sull'azione di Governo che verrà messa in campo nel 2019......