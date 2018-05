00 VERDE - Puntata del 10/12/17

http://stream.senape.tv/widget/video.action?v=3.0&uid=sanmarino&rid=XHJ7YTKMALPR&wdt=765&hgt=447&ast=false&vol=100&pll=false&cmp=ply

10/12/2017 15.00.00

Lavorazione manuale e materie straordinarie a km zero, frutto delle coltivazioni e degli allevamenti del nostro territorio, danno vita al panettone artigianale made in San Marino! Una garanzia di qualità e sicurezza alimentare preservando il legame con le proprie tradizioni!

Fra i rimedi suggeriti dal nostro botanico Augusto Tocci, avrete grandi risultati con lo scrub di prodotti naturali che avete in casa!

Il nostro viaggio nell 'Acqua ci trasporta fino all' invaso di Torello a Pietracuta (Rn) che fa parte del patrimonio idrico della nostra Repubblica. Acqua, risorsa limitata che rappresenta un diritto, ma anche una responsabilità di cui dobbiamo farci carico tutti: vediamo come.

A Sant' Agata Feltria (Rn) vi raccontiamo della culla dove riposa il Formaggio di Fossa di Sogliano, figlio di un legame con l'ambiente che è un punto imprescindibile del disciplinare: la Fossa e la sua storia!