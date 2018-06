00 VERDE - Puntata del 10/06/18

http://stream.senape.tv/widget/video.action?v=3.0&uid=sanmarino&rid=F7CLTT2LSMPQ&wdt=765&hgt=447&ast=false&vol=100&pll=false&cmp=ply

10/06/2018 12.00.00

Conoscere il cibo che si porta in casa, può aiutare il pianeta. A Forlimpopoli (FC), oltre 300 alunni celebrano l'ottavo anno di "Orto in Condotta"progetto didattico di Slow Food Forlì. Un'occasione per avvicinare i bambini alla cultura alimentare e alla terra, che loro stessi coltivano secondo i principi della biodiversità e della stagionalità.



Conosciamo quali sono i 40 alimenti “amici” del cuore e della salute, e le fonti vegetali smart, ovvero intelligenti, per un’alimentazione che allunga la vita, secondo la straordinaria ricerca del progetto Smartfood dell' Istituto Oncologico Europeo.



La realizzazione del progetto “San Marino Bio”che punta alla trasformazione dell’agricoltura della Repubblica in regime biologico, che percorso e che cambiamenti prevede per gli agricoltori e per i consumatori?



Navighiamo sul Lago di Ridracoli, (FC) per ammirare un nuovo sito Unesco, che si trova all‘interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi : Sasso Fratino prima riserva naturale integrale italiana e le Foreste Casentinesi hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento nel 2017 perchè conservano enormi faggete vetuste, tra le più antiche d' Europa, con oltre 500 anni di vita e con un alto valore ecologico e fortissima biodiversità .