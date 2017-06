00 Verde - Puntata dell’11 giugno 2017

http://stream.senape.tv/widget/video.action?v=3.0&uid=sanmarino&rid=XQSBYB3MBL69&wdt=765&hgt=447&ast=false&vol=100&pll=false&cmp=ply

11/06/2017 12.00.00

Torniamo tra le vette dei Monti Sibillini, per sostenere gli agricoltori marchigiani dopo il sisma che ha colpito un territorio a prevalente economia agricola con coltivazioni tipiche come quella dello zafferano, una coltivazione preziosa ma molto fragile. A Pietrarubbia (PU) incontriamo le lumache del Montefeltro, allevate a ciclo naturale completo all’aperto.

Il lombrico è artefice della fertilità del terreno. Scopriamo con Gianluca Giardi perché Darwin lo definì l’aratro vivente. Passeggiamo fra le mucche, nei bellissimi pascoli del territorio sammarinese, da dove arriva alla Centrale del Latte, il latte fresco lavorato in giornata, per produrre il nuovo formaggio “Bucciatello”.