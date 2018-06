00 VERDE - Puntata del 17/06/18

17/06/2018 13.00.00

Il cibo come strumento di scelte consapevoli, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, come tutela dei saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali: la filosofia di Slow Food.



Potrebbe essere la medicina del futuro? Il progetto Smartfood , recente ricerca in ambito nutrizionale, individua 30 cibi della longevità, in grado di imitare la restrizione calorica e di influenzare quelle vie genetiche che regolano la durata della vita.



Per attuare la trasformazione dell’agricoltura della Repubblica di San Marino in regime biologico, come previsto dal progetto “San Marino Bio” è necessaria assistenza tecnica alle aziende agricole che si convertiranno : ne parliamo con Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole.



Affrontiamo una delle cause di perdita della biodiversità come raccontato nella Strategia Nazionale per la Biodiversità recentemente presentata nella Repubblica di San Marino: l'invasione di specie alloctone.



L’area che si apre intorno alla Diga di Ridracoli (FC) presenta infinite possibilità escursionistiche lungo gli oltre 700 km di sentieri che attraversano l'Appennino tosco-romagnolo laddove le due regioni si contendono i confini da secoli ; oggi è in tavola la cultura della Romagna Toscana, una storia che può ancora essere raccontata attraverso le eccellenze della filiera corta delle aziende agricole locali, espressione e ricchezza di questi territori.