00 VERDE - Puntata del 27/05/18

27/05/2018 13.00.00

Toccare animali veri e non virtuali, assaggiare prodotti a Km zero conoscendone la storia e i produttori, vivere con i ritmi della terra e dell 'agricoltura: questo è lo spirito della 19° Fiera Agricola della Repubblica di San Marino, organizzata dal Consorzio Terra. Il debutto del Palio Agricolo dei Castelli per una riscoperta delle radici attraverso la festa e il divertimento.



Esiste un cibo intelligente che può imbavagliare i geni dell’invecchiamento e proteggere la nostra salute. Conosciamo un modello alimentare che ha un supporto scientifico, con i cibi Smartfood.



Dalla riserva integrale di Gorgascura, inizia il racconto della Strategia Nazionale per La Biodiversità di San Marino.



La moderna apicoltura riflette su Api, Apicoltura, Ambiente : è possibile rispettare allo stesso modo tutti e tre questi aspetti, per evitare il pericolo globale dell'estinzione degli insetti impollinatori, che sono alla base del 76% della produzione alimentare?



Nel suggestivo scenario della Diga di Ridracoli, a Bagno di Romagna(FC) IDRO- Ecomuseo delle Acque di Ridracoli è un museo diffuso che dal coronamento della diga si estende fino alla struttura museale, rinnovata con un 'offerta tecnologica coinvolgente, dove la scoperta dei segreti dell'acqua e della foresta si trasforma in un’esperienza emozionale. Un viaggio nel mondo dell' oro blu che dona una consapevolezza diversa e un maggior desiderio di utilizzare al meglio la preziosa risorsa idrica!