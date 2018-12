00 VERDE - Puntata del 30/12/18

30/12/2018 13.00.00

00VERDE continua a raccontarvi i comportamenti animali che sono spunto di riflessione per la vita: la natrice o biscia dal collare si finge morta per allontanare i predatori.



Nella rinnovata Centrale del Latte della Repubblica di San Marino si applicano tecniche moderne a principi antichi, mantenendo così le tradizioni casearie sammarinesi con i formaggi classici: ricotta, stracchino, casatella, bucciatello.



Il miele: come possiamo essere sicuri che si tratti di un prodotto puro, non alterato nelle sue proprietà? Ne parliamo con la Cooperativa Apicoltori Sammarinesi.



L'anguilla, l'animale più misterioso del pianeta, oggi è ad altissimo rischio di estinzione: per secoli il suo ciclo riproduttivo è rimasto avvolto nel mistero.



Luigi Sartini, da 10 anni chef stellato, fra i primi a utilizzare i prodotti del territorio, propone un piatto a km zero: involtini di verza con formaggio Tartufino e patate.