00 VERDE - Puntata del 6/1/19

06/01/2019 13.00.00

L'impegno della Cooperativa Apicoltori Sammarinesi è quello di promuovere tutte le attività legate al mondo delle api ma anche la preservazione dello stato Naturale-Ambientale e la Biodiversità. Muove i primi passi il progetto per tutelare l ‘ "Apis mellifera ligustica" o ape italiana.



Nel cuore del Montefeltro, il Parco Sasso Simone e Simoncello prende il nome da due giganti massi calcarei, che si stagliano come intrusi su misteriose foreste, pascoli e calanchi argillosi, creando un contrasto netto di incomparabile bellezza.



La Centrale del Latte di San Marino grazie al bollo CE, si qualifica come caseificio europeo garantendo le produzioni a km zero del latte di alta qualità dei pascoli sammarinesi raccolto in giornata dalla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese .



Con il suo comportamento animale spettacolare e creativo, la ghiandaia veglia sui nostri boschi imitando i diversi suoni che la circondano.





Le api stanno male, cosa possono fare gli apicoltori per salvarle? Paolo Fontana, entomologo, è tra gli ideatori della “Carta di San Michele all’Adige” redatta dai maggiori esponenti della ricerca scientifica e dell'apicoltura per lanciare un appello e proposte per la conservazione dell'Apis mellifera.