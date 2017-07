00 Verde - Puntata del 9 luglio 2017

09/07/2017 12.00.00

Il fascino dei mulini storici della Valmarecchia ci spinge fino a Ponte Messa, comune di Pennabilli. Sulle verdi colline del cesenate, nel cuore dell’Emilia Romagna, un pioniere dell’agricoltura biodinamica applicata alla frutticultura, ci mostra come mette in pratica il concetto principe della biodinamica, cioè che il terreno è vivo. A Monte San Paolo nel comune di Montegrimano (PU) visitiamo una delle prime aziende zootecniche a operare la conversione al biologico negli anni novanta. Inoltre scopriremo qualcosa in più del velocissimo centopiedi.