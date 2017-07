In bici

Super-ospite della puntata Francesco Moser, con i suoi 273 successi ancora oggi il corridore più vittorioso della storia del ciclismo italiano. Presente in studio anche la direttrice dell'APT di Trento, Monte Bondone e Valle Dei Laghi Elda Verone....

Ospiti della puntata il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under 23 Marino Amadori e Daniela Veronesi, ex campionessa di Mtb, vincitrice in carriera di ben tre titoli italiani Mtb Marathon. ...