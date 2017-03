Programmi

In studio con Palmiro Faetanini e Lorenzo Giardi: Massimo Boccucci e Lorenzo Minotti, ex Ds Parma...

Lampedusa, il cimitero dei barconi. I legni delle imbarcazioni trasformati in arte. Ospite di Sara Bucci: Massimo Sansavini, artista...

Rapporto tra amore e morte. Davide Rondoni legge: Meleagro "Pianto per Eliodora" - Rainer Maria Rilke "A un tratto il messo era scomparso"...

Ospiti di Maurizio Costanzo e Sergio Barducci: Padre Ciro Benedettini - Ex Vice Direttore Sala Stampa Vaticana; Carlo Frisi - Cabarettista Imitatore...

Sono passate alla storia come le Olimpiadi del terrore. E sicuramente i Giochi di Monaco 1972 vengono ricordati per l'attacco terroristico agli atleti israeliani al Villaggio. Documenti, testimonianze di un attentato avvenuto in diretta tv. Ma anche le ...