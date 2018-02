La quarta serie è dedicata ai grandi stadi, attraverso le storie dei personaggi a cui sono intitolati. Si parte da Genova, dal quartiere di Marassi, dove sorge lo stadio dedicato a LUIGI FERRARIS, ingegnere dei cantieri San Fruttuoso poi caduto in guerra. In Liguria tappa anche a La Spezia, con una visita all'unico stadio italiano che sorge su terreno militare e che è dedicato al Tenente degli Alpini, ALBERICO PICCO di Ulrico.

Campioni&Campioni - Puntata del 14/04/17 - IL DIRETTORE E IL CAPITANO La serie dedicata ai grandi eventi e le grandi squadre, si chiude con due fuoriclasse. Italo Cucci ed Eraldo Pecci si raccontano lasciandoci, attraverso i pertugi di due grandi carriere, sbirciare il loro privato. L'amore smisurato del Direttore per il G...

Campioni&Campioni - Puntata del 7/04/17 - ESSERE LA JUVE DA BONIPERTI AI GIORNI NOSTRI Volenti o nolenti, c'è sempre la Juventus al centro della scena del calcio italiano. Una squadra che ha attraversato le varie epoche sempre al comando. Del campionato, della politica sportiva. Sullo sfondo la famiglia Agnelli e una proprietà oculata, aris...

Campioni&Campioni Puntata del 31/03/17 -29 MAGGIO 1985, LA TRAGEDIA DELL'HEYSEL NELLA FINALE TRA JUVENTUS E LIVERPOOL La finale di Coppa Campioni tra Liverpool e Juventus allo stadio Heysel di Bruxelles diventa una mattanza. Il racconto angosciato di Italo Cucci presente in tribuna stampa e quello di Eraldo Pecci, calciatore e sportivo che seguiva da casa quel film del...

Campioni&Campioni - Puntata del 24/03/17 - MONACO 1972 LE OLIMPIADI DEL TERRORE Sono passate alla storia come le Olimpiadi del terrore. E sicuramente i Giochi di Monaco 1972 vengono ricordati per l'attacco terroristico agli atleti israeliani al Villaggio. Documenti, testimonianze di un attentato avvenuto in diretta tv. Ma anche le ...

Campioni&Campioni - Puntata del 17/03/17 - CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO '68 Nel 1968 l'Italia organizza il Campionato Europeo di Calcio. Lo vince, ad oggi è ancora l'unico. Il clima è frizzante, le rivolte degli studenti e la voglia di nuovo. L'Urss, la monetina che resta in piedi, le due finali con la Jugoslavia. Il giovane Er...

Campioni&Campioni - Puntata del 10/03/17 - GINO BARTALI Per questa volta lo stadio resta chiuso. Campioni&Campioni sta sulle strade polverose e leggendarie del Tour de France e su quelle del Giro sul quale spifferano venti di guerra. Ma soprattutto sulle quali sfreccia Gino Bartali. Il Campione, l'uomo delle...

Campioni&Campioni - Puntata del 03/04/17 - MONDIALI DI CALCIO SPAGNA '82 Spagna 1982 e il trionfo azzurro, un carro sul quale sono saliti per primi anche quelli che dicevano che a quel Mondiale con quella squadra non era nemmeno il caso di partecipare. Gli insulti gratuiti a Enzo Bearzot, il "vecio", che porterà il gruppo a ...

Campioni&Campioni - Puntata del 24/02/17 - OLIMPIADI: MOSCA 1980 - LOS ANGELES 1984 Mosca 1980 e Los Angeles 1984, le Olimpiadi dei blocchi contrapposti e dei boicottaggi. I Giochi nell'Urss senza americani, quelli degli Stati Uniti senza i paesi dell'est. La guerra fredda vince, ma solo in parte sullo sport che ci regala 4 stupende stor...

Campioni&Campioni - Puntata del 17/02/17 - MONDIALI DI CALCIO ARGENTINA '78 L'Argentina organizza il Mondiale nel '78. Il Generale Videla, nuovo capo del governo, vuole vincerlo per accreditarsi agli occhi delle comunità internazionale. Ma di quel paese troppe cose non sono chiare. Ci sono madri che protestano a Plaza de Mayo per...

