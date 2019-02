Campioni&Campioni

IN STUDIO: Roberto Chiesa - Italo Cucci - Eraldo Pecci TEMA DELLA PUNTATA: "LA STORIA DEL CALCIO: I Mondiali di calcio dal 1930 in poi"...

Non si può parlar di calcio senza andare in Sud America. E senza cominciare dal sogno di ogni bambino, il Maracanã di Rio de Janeiro che è tra l'altro l'unico stadio al mondo intitolato ad un giornalista. Una breve risalita ci porterà a Città del Messico ...

Dopo aver viaggiato su e giù per l'Italia, Campioni e Campioni varca i confini e spazia in Europa. Un tris di stadi storici per il calcio italiano e mondiale. A cominciare dal Santiago Bernabeu che ha visto trionfare il Milan, l'Inter e la Nazionale. Semp...

Il giro degli stadi d'Italia fa tappa in Lombardia per una visita guidata a San Siro. Un monumento, la Scala del calcio, dedicato alla memoria di Peppin Meazza del quale mostreremo una rara intervista. Nella seconda parte andremo a Brescia con il Rigamont...

Il viaggio di Campioni e Campioni fa tappa in Campania. Ampio spazio al San Paolo di Napoli, tempio pagano del dio Maradona e poi via al Partenio-Lombardi di Avellino per raccontare dei lupi in serie A esaltati e raccolti attorno alla controversa figura d...