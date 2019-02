Casa Natura vi guida al compostaggio, che imita il riciclo degli elementi in natura, cioè quei processi naturali che trasformano la sostanza organica in humus. Scopriamo quali sono le regole di base, per ottenere un compost di alta qualità privo di fitotossicità. Ospiti: Luigi De Ales - ricercatore ambientale Lucezara Vilcu - dottoranda Scienze Ambientali

Casa Natura

Casa Natura - 09/02/2019 Casa Natura vi guida al compostaggio, che imita il riciclo degli elementi in natura, cioè quei processi naturali che trasformano la sostanza organica in humus. Scopriamo quali sono le regole di base, per ottenere un compost di alta qualità privo di...

Casa Natura - 02/02/2019 Casa Natura oggi vi suggerisce soluzioni per l’igiene in casa quando si convive con i nostri amici animali: proposte innovative in linea con la filosofia di un’agricoltura sostenibile a residuo zero, con maggiori sostanze nutritive nei frutti e che tutel...

Casa Natura - 26/01/2019 Acquario : come gestirlo? Anche i pesci si ammalano e spesso le malattie dei pesci sono imputabili esclusivamente ad un loro allevamento non ottimale. Come fare per riprodurre le stesse condizioni che permettano ai pesci di vivere come in natura?...

Casa Natura - 19/01/2019 La crescita delle piante in appartamento è fortemente influenzata dalle condizioni ambientali ed in particolare dagli stress, che indeboliscono il loro sistema immunitario. Scopriamo come evitare le maggiori cause di stress, fra cui l'asfissia radicale, ...

Casa Natura - 12/01/2019 La natura è un super-laboratorio in cui si producono principi attivi che l’uomo utilizza da sempre. Scopriamo una linea di cosmetici che sfrutta le proprietà ringiovanenti dei fullereni, molecole di una pietra unica al mondo originatasi due miliardi di an...

Casa Natura - 5/1/2019 Le biotecnologie applicate all'agricoltura e all'ecologia ovvero sviluppare un' agricoltura sostenibile attraverso ricerca e tecnologie in­novative. Obiettivo: realizzare concimi naturali che favoriscano l’attività microbica già presente nel terreno per ...

Casa Natura - 29/12/2018 Come neutralizzare gli effetti nocivi delle radiazioni elettromagnetiche dei dispositivi elettronici. Acqua del rubinetto buona come da sorgente. Purifica, attiva e struttura acqua in casa tua....