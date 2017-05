Incipit di puntata con le immagini dal carcere della DOZZA nel docu-film LA PRIMA META di Enza Negroni sulla squadra di rugby multietnica dei detenuti che partecipa al campionato di C2. Nel lungometraggio le sequenze della storica partita contro la compagine sammarinese. Spazio D'Essai a cura di Francesco Zingrillo con la pellicola giapponese RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA sul dramma famigliare del dolore dopo una separazionefiltrato dal rapporto padre-figlio. Nel corso del programma Monica Fabbri ci racconta il capolavoro del genio registico TERRENCE MALICK in SONG TO SONG protagonisti Gosling, Fassbender e la Portman.

AL CINEMA Puntata 28 Incipit di puntata con le immagini dal carcere della DOZZA nel docu-film LA PRIMA META di Enza Negroni sulla squadra di rugby multietnica dei detenuti che partecipa al campionato di C2. Nel lungometraggio le sequenze della storica partita contro la compag...

AL CINEMA Puntata 27 Apertura di puntata con GOING IN STYLE, il remake dello storico film del 1979 di Martin Brest VIVERE ALLA GRANDE, protagonisti stavolta 3 premi oscar attempati alle prese con una rapina di sopravvivenza pensionati... Titolo italiano della pellicola in usc...

AL CINEMA Puntata 26 In apertura Monica Fabbri presenta con una sua originale recensione l'ultimo film psicologico prodotto da Tom Hanks, THE CIRCLE, con Emma Watson. Nella rubrica quindicinale D'ESSAI a cura di Francesco Zingrillo spazio al “melò” esotico con la storia d'am...

AL CINEMA Puntata 25 In apertura di programma storie di donne in difficolta tra famiglia e lavoro dopo la separazione nel film francese LE COSE CHE VERRANNO protagonista ISABELLE HUPPERT. Spazio D'Essai dedicato alla Sardegna nel film di Enrico Pau, ACCABADORA, sulla figura ...

AL CINEMA Puntata 24 L'antologia del meglio della terza serie curata da Francesco Zingrillo e Monica Fabbri...

AL CINEMA Puntata 23 In apertura di programma Monica Fabbri ci racconta PICCOLI CRIMINI CONIUGALI con Castellitto tratto da Margareth Mazzantini e LA MECCANICA DELLE OMBRE film “noir” francese protagonista François Cluzet. Chiusura di puntata dedicata al cinema d'autore isl...

AL CINEMA Puntata 22 Apertura di programma con l'anteprima di RAFFAELLO 'in mostra' al Cinema Concordia. Primissime in multisala con le immagini di GHOST IN THE SHELL, film di fantascienza con Scarlett Johansson, proposto da Monica Fabbri insime a Francesco Zingrillo che pr...

AL CINEMA Puntata 21^ Apertura di programma speciale con il cineforum sammarinese nel ciclo di 4 film STATI(DIS)UNITI in sala PENNAROSSA di CHIESANUOVA fino ad aprile la domenica e il mercoledì. Primissime in multisala con l'anteprima di LIFE, NON OLTREPASSARE IL LIMITE, film...

AL CINEMA Puntata 20^ Apertura doppia con la nostra selezione di sala nei migliori cinema del territorio. UN TIRCHIO QUASI PERFETTO ultimo film dell'attore comico francese DANY BOON (titolo originale, RADIN!) e LA BELLA E LA BESTIA protagonista EMMA WATSON versione 'moderna' r...

AL CINEMA Puntata 19^ Apertura di programma con REVOLUTION lo straordinario docu-film sull'arte del boscevismo e i capolavori russi dal 1917 in poi proposti dagli Istituti Culturali per la serie GRANDI MOSTRE di sera al cinema Concordia (mercoledi 15 ore 21). Recensioni e com...

AL CINEMA Puntata 18^ In apertura VI PRESENTO TONI ERDMAN premiato a Cannes oltre al film hollywoodiano LA LEGGE DELLA NOTTE prodotto da Di Caprio con Ben Affleck regista e attore. Nello spazio D'ESSAI il film - denuncia tedesco coprodotto da Oliver Stone A GOOD AMERICAN per l...