AL CINEMA - 13/01/2017

13/01/2017 20.15.00

Apre la rubrica Monica Fabbri con la presentazione dei film americani ARRIVAL (fantascienza) di Danis Villeneuve e THE FOUNDER sul genio commerciale del MC DONALDS.

Nello spazio cinematografico della critica D'ESSAI a cura di Francesco Zingrillo l'ultima opera di Scorsese sui missionari cattolici del Seicento in Giappone, SILENCE, con Liam Neeson. A seguire il primo appuntamento con le pellicole in lingua originale nella nuova rubrica IN LINGUA sui doppiaggi e le traduzioni comiche nel film ironico di MEL BROOKS dal titolo inglese THE JOUNG FRANKENSTEIN tradotto liberamente... in FRANKENSTEIN JUNIOR.

In chiusura di programma, IL DIRITTO DI CONTARE, la vera storie delle 3 prime donne di colore che lavorarono a un brillante progetto scientifico della NASA negli anni Sessanta in pieno APARTHEID.