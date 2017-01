AL CINEMA - 27/01/2017

http://stream.senape.tv/widget/video.action?v=2.0&uid=sanmarino&rid=X3DZXB3LALPQ&wdt=765&hgt=430&ast=false&vol=100&pll=false&cmp=ply

27/01/2017 20.15.00

In apertura il nominatissimo per GLOBE e OSCAR il musical LA LA LAND di Chazelle con Goslin ed Emma Stone (evento cinematografico dell'anno).

Per il cinema americano di fantascienza sentimentale FALLEN tra bene e male una saga gotica di successo in tutti i cinema italiani.

La rubrica D'ESSAI dà spazio alla pellicola austriaca di denuncia,”GERMAN LIFE, una vita con Joseph Goebbels” protagonista la segretaria centenaria, ancora vivente, del gerarca nazista artefice del regime di Hitler e ideologo dei fascismi (tatalitarismi) ancora oggi pericolosi e presenti in varie parti del mondo.

Lo spazio televisivo IN LINGUA con Monica Fabbri questa settimana analizza i retroscena del doppiaggio con la voce di LUCA WARD nel film IL GLADIATORE protagonista Russel Crowe.

In chiusura di programma le anticipazioni della settimana sui film e le rassegne in Repubblica. In coda LES OGRES commedia itinerante francese sui teatranti di strada vincitrice all'ultimo Festival di Pesaro.