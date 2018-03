Close Up - Polo del Lusso

Close Up

Conduce Carlo Romeo, Dg RTV. Ospiti in studio: NICOLA PEDDE, Direttore Institute for Global Studies, e GIANMARCO MOROSINI, giornalista San Marino RTV....

In studio chi ha scelto la carriera nella Marina Militare. Con il Dg Romeo in studio T.V. Alessandro Consoli, All. Marco Farina, All. Vittoria Bonamici, All. Sofia Camuso, nell'approfondimento, il contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo, Comandante Accademia ...