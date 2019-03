Close Up - Progetto giovani piloti Rsm

Close Up

Matteo Boniciolli, allenatore della VL Pesaro, a tu per tu con il Dg Carlo Romeo...

In studio con il Dg Carlo Romeo: Gigi Riva, Giornalista Simone Campanati, Regista...

In studio con il Dg Carlo Romeo: Rino Gentile, Comandante alla 1^ classe Marco Petolicchio, Allievo 1^ classe Francesca Pascariello, Allieva 1^ classe Irma Blasich, Allieva 1^ classe...

In studio con il Dg Carlo Romeo: Corrado Petrocelli, Rettore dell'Università di San Marino...

In studio con il Dg Carlo Romeo: Fabio Berardi, Capo Protezione Civile San Marino Giuliano Benvenuti, Ordine Ingegneri San Marino Conrad Mularoni - Presidente Ordine Geologi San Marino In collegamento telefonico Angelo Marcello Tarantino - Direttore C...