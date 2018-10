Close Up - Promo Ugo Russo

27/10/2018 11.00.00

Ugo Russo, storico telecronista di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”, sarà ospite della trasmissione Close Up con il Dg Carlo Romeo in onda alle 17:40.