Close Up

Ospiti del Dg Carlo Romeo: Andrea Zafferani, Segretario di Stato per l'Industria; Pier Paolo Fabbri, Vice-presidente Banca Cis; Daniele Vacchi, Direttore Corp. Communications di IMA....

Il basket protagonista della nuova puntata di Close Up. In attesa del derby storico di domenica Pesaro-Bologna, ospiti del Dg Carlo Romeo: Ario Costa, Presidente VL Pesaro; Matteo Magi, Team Manager VL Pesaro; Diego Monaldi, Playmaker Vl Pesaro; Palmiro F...

La storia del Cesena Calcio, una squadra orgoglio di un territorio che per un fallimento finisce in serie D ripercorsa uno dei primi tifosi dei bianconeri. Il Dg Carlo Romeo, in occasione dell'uscita del libro D-Passaggio intervista Roberto Chiesa assiem...