Close Up - Storie di famiglia

Close Up

A Close Up si parla di banche, fra San Marino, Italia ed Europa, con l'ospite Pier Paolo Fabbri - Vice Presidente di Banca Cis -. In studio il Dg di San Marino Rtv Carlo Romeo ed il giornalista Sergio Barducci....

A Close Up una rappresentanza dei ragazzi del Liceo Artistico "Ferruccio Mengaroni" di Pesaro, che ha avviato una collaborazione con San Marino Rtv. In studio il professor Giuseppe Rondina, con Francesca Talevi, Celeste Williams, Rebecca Angelotti, Alice...

In studio con Sara Bucci Maria Soledad Cisternas Reyes (Inviato Speciale ONU per la Disabilità e l'Accessibilità) Patricio Castillo Varela (membro della Comunità Papa Giovanni XXIII) Maria Chiara Baglioni (presidente CSD ONU San Marino)...

Conduce Carlo Romeo, Dg RTV. Ospiti in studio: NICOLA PEDDE, Direttore Institute for Global Studies, e GIANMARCO MOROSINI, giornalista San Marino RTV....

In studio chi ha scelto la carriera nella Marina Militare. Con il Dg Romeo in studio T.V. Alessandro Consoli, All. Marco Farina, All. Vittoria Bonamici, All. Sofia Camuso, nell'approfondimento, il contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo, Comandante Accademia ...