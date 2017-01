TG BALCANI del 09/01/2017

09/01/2017 23.15.00

In evidenza l'arresto in Francia dell'ex premier kosovaro Ramush Haradinaj, e l'ondata di maltempo che ha investito in questi giorni vari Paesi dell'Area. Vi mostreremo anche le immagini del Natale Ortodosso. Per la rubrica "Grandi Firme" avremo il vicedirettore del TG1 Gennaro Sangiuliano