Khorakhané - 19^ puntata - 12/03/2017

http://stream.senape.tv/widget/video.action?v=2.0&uid=sanmarino&rid=EWB5ZSJLTMN9&wdt=765&hgt=430&ast=false&vol=100&pll=false&cmp=ply

12/03/2017 18.30.00

Dal coma al deserto. Domani a Khorakhanè la storia di Sabrina Spada.

Una storia di amicizia e di forza di volontà. Sabrina Spada non ha mai rinunciato al suo sogno, anche dopo quell'incidente aereo che nell'aprile del 2011 cambiò la vita alla giovane sammarinese appassionata di paracadutismo. Ma la disabilità con cui da allora deve fare i conti non l'ha fermata: doveva sfidare il deserto, arrivare sulla cima della grande duna. Gli amici di Sahara Experience “Ascolta il silenzio”, Sarah Agnolon e Giuseppe Rutigliano, organizzano il viaggio, tre mesi fa, sotto Natale. Accompagnata dalla sorella e dall'amico di sempre, Daniele Albani. Risale su un aereo per la prima volta dopo l'incidente, arriva ai piedi della grande duna e sfida una tempesta di sabbia che avrebbe convinto a desistere persone molto più esperte Si fa aiutare dagli amici e dalle guide, che finisce per incoraggiare e trascinare lei. Mentre Giuseppe filma tutto per condividere col web la fatica della salita, l'emozione dell'arrivo.