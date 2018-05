Khorakhanè

Khorakanè - L'odio sul web (NO hATE) Ospiti di Sara Bucci: Antonio Prenna (regista di San Marino RTV) Ezio Righi (Preside della Scuola Media di San Marino) I ragazzi della Scuola Media di San Marino...

Khorakhané - Parto in casa "Partorire in casa", non più una necessità ma una scelta, per rispettare i tempi nell’intimità della famiglia ma in sicurezza. La qualità di una esperienza che ne esalta l’aspetto sociale. Ospiti a Khorakhanè: Rita D'Altri (ostetrica), Monica Padovani (os...

Khorakhané - Sport e disabilità La prima squadra di basket in carrozzina della Romagna, per fare canestro contro i pregiudizi. A Khorakhané atleti - e non disabili - raccontano le loro sfide (non le loro sfighe). Ospiti: Simone Baldini (triatleta Comitato Paralimpico San Marino), Giul...

Khorakhané - Progetto Insegni-Apprendi della Papa Giovanni Ospiti di Sara Bucci: Patricio Castillo (interprete Lis INSEGNI-APPRENDI APG23 ) - Gianluca Conti ...

Khorakhané - Aslem (Associazione Sammarinese Leucemie Emopatie Maligne) Ospiti di Sara Bucci: Patrizia Cavalli (Presidente Aslem), Sara Conti (Vice Presidente Aslem), Rita Malavolta ( Presidente Nazionale Admo), Andrea Gualtieri (Direttore Generale ISS). In collegamento skype: Mauro Tognon (Università di Ferrara) ...

Khorakhané - Rimini Marathon Ospiti di Sara Bucci: Michela Morri - Simone Campolattano - Martina Nanni - Stafania Albani ...

Khorakhané - La fatica che unisce Sporcarsi le mani per progetti che continuano a crescere. Il campo di lavoro missionario ha cuore e braccia, e storie come quella di Zjbril, da profugo a operatore della Croce Rossa. In studio Gabriele Valentini (Presidente Associazione Campo di lavoro), ...

Khorakhané - Quando il corpo entra in conflitto con l’anima A Khorakhané una riflessione sui disturbi alimentari nell’occasione della giornata del fiocchetto lilla. Dall’anoressia alla ‘vigoressia’, un male che parte dalla mente e che sconta ancora tanti pregiudizi. In studio Silvia Tagliavini (psichiatra speciali...

Khorakhané - Il messaggio di Gloria per la Giornata mondiale delle malattie rare In occasione della giornata mondiale delle malattie rare il messaggio potente della lettera di Gloria per la sorella Martina, affetta dalla sindrome di Cornelia de Lange. Ed il suo viaggio in bicicletta, per spostare più in là il confine della disabilità....

Khorakhané - Visto da vicino nessuno è normale La potenza espressiva del ‘gioco dei ruoli’ l’essenza catartica del teatro sociale. “Sul placo ci sentivamo come gli altri” dicono gli ospiti di Oasi di Chiesanuova. In studio Simone Montanari (Responsabile struttura Villa Oasi), Deborah Beccari (Progetto...

Khorakhané - Il lato intimo e familiare della discussione sulle Unioni Civili Il lato intimo e familiare della discussione sulle Unioni Civili, che arriva in Consiglio. Ospiti di Khorakhanè il sammarinese Federico Podeschi ed il marito Darren Williams, prima coppia gay che si è sposata in Galles, Valentina Rossi, prima firmataria ...