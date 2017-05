Khorakhané - 26^ puntata - 30/04/2017

Khorakhanè

Come potevamo noi cantare. Ospiti di Sara Bucci, Roberta Corsi e Fabio Imola (registi di FA.RO Imagine in Action) - Maria Letizia Valli (Associazione Il Borgo della Pace) - Lidia Gualtiero (storica Associazione Il Borgo della Pace) - Luigi Cappellla (sind...

Ospiti di Sara Bucci: Franco Santi, Segretario di Stato alla Sanità, William Giardi, Responsabile Dipendenze ISS, Riccardo Venturini, Responsabile Servizio Minori ISS, Ezio Righi, Preside Scuole Medie San Marino, Gabriele Gatti, Tenente Gendarmeria. In ...

La storia di un cambiamento che ha rivoluzionato il concetto di malattia mentale. Il libro 'melanconia con stupore' della sammarinese Karen VENTURINI diventa l'occasione per una riflessione sul dopo Franco Basaglia. In collegamento Skype dal Brasile il pa...

Giornata mondiale per la consapevolezza su l'autismo Ospiti: Fanny Gasperoni (Presidente Associazione Batticinque) - Alessandra Urbinati (Presidente Rimini Autismo) - Maria Chiara Baglioni (Commissione Csd Onu) - Davide Petrini (Kreosoft)...

Lampedusa, il cimitero dei barconi. I legni delle imbarcazioni trasformati in arte. Ospite di Sara Bucci: Massimo Sansavini, artista...

Dal coma al deserto. A Khorakhanè la storia di Sabrina Spada. Una storia di amicizia e di forza di volontà. Sabrina Spada non ha mai rinunciato al suo sogno, anche dopo quell'incidente aereo che nell'aprile del 2011 cambiò la vita alla giovane sammarines...

Il sogno di indipendenza di ragazzi speciali. 'Adesso e dopo di noi', la start up sociale Made in San Marino. In studio Massimo Rastelli (Presidente Rotary San Marino), Nubbia Reggini (psicoterapeuta), Maurizio Ceccoli, Michele Manara, Elia Gasperoni, Deb...