Khorakhané - 28^ puntata - 14/05/2017

14/05/2017 18.30.00

Tema: Giornata europea della vita indipendente

Ospiti di Sara Bucci: MIRKO TOMMASONI (Pres. Attivamente), ELISABETTA GASPARINI ( Vice-pres. UILDM sezione Venezia e referente del movimento veneto per la vita indipendente), ELENA PECARIC (Pres. Associazione slovena YHD Association For Theory and Culture Of Disability)