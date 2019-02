Khorakhané - La lezione di Laura

Laura è una ragazzina di San Marino di 13 anni, che non riesce a comunicare verbalmente né a scrivere. Ha una malattia genetica rara, che non le impedisce di seguire la sua passione: il volteggio equestre. Grazie alle insegnanti del Circolo Equestre di Rimini ha vinto numerose medaglie. Ma soprattutto, quando è in sella, cambia. In studio con Sara Bucci, Laura Casadei, il papà Paolo e la mamma, Elena Liuzzi; Filiberto Felici, Pres. Federazione Sport Speciali San Marino, Daniela Donvito, istruttrice di Laura, Giulia Parmeggiani, istruttrice volteggio, e Francesco Banini, Pres. ASD Team Volteggio Riminese

Khorakhané - Silicon Valley Tour A Khorakhanè si uniscono economia, tecnologia ed il grande tema dell’immigrazione. In studio i volti del progetto che ha portato anche alcuni ragazzi migranti tra gli studenti selezionati in tutta Italia per il Silicon Valley Tour. Un ponte tra il Belpaes...

Khorakhané - La Giornata della Memoria Nella giornata della Memoria, la Shoah da una prospettiva nuova: quella delle donne ebree. In studio Laura Fontana – Responsabile Attività Educazione alla Memoria Comune di Rimini e Responsabile per l'Italia Mémorial de la Shoah e Patrizia Di Luca, resp...

Khorakhané - Fratelli 'speciali' A Khorakhané l'universo poco conosciuto dei 'siblings', termine anglosassone che in Italia definisce i fratelli di bambini con disabilità. Qualcosa che non si può scegliere, un vissuto complesso, multidimensionale ma anche bello e divertente, come raccont...

Khorakhanè - Emergenza droga Ospiti di Sara Bucci: Antonio Tinelli (Responsabile Prevenzione Comunità di San Patrignano) e Aurora Pilia...

Khorakhanè - Salvare una vita, donando Sotto Natale, il gesto cosi scontato dello scambio dei regali diventa occasione per una riflessione profonda sul vero significato di dare. Insieme alla presidente nazionale di Admo Rita Malavolta ed a Patrizia Cavalli, presidente di Aslem, l’efficacia del...

Khorakhanè - Non esistono cause perse A Khorakhanè l’esperienza di volontariato professione dell’Avvocato di Strada, che nei suoi primi 18 anni ha fatto in modo che la giustizia trovasse ‘l’indirizzo giusto’. Anche per chi non lo ha più: senza residenza infatti in Italia vengono a meno i diri...

Khorakhané - Le barriere architettoniche "I limiti non esistono se non siamo noi ad imporceli". Antonio Genovese, mister in carrozzina, a Khorakhanè porta una storia di fatica, di impegno e di successo. Ed una passione che supera la disabilità ed impone sfide sempre nuove. Ospiti di Sara Bucci:...

Khorakhané - Giornata della disabilità Non solo un momento di celebrazione. La giornata internazionale delle persone con disabilità ha il sorriso di Jean Claude, è il sogno di Giacomo, vi farà riflettere sui progetti di Debora. In studio con Sara Bucci: Donatella Cremonese, APG 23 Elio Fe...

Khorakhané - Sognare costa poco? Povertà under 35. Sempre più poveri, sempre più giovani. Il giorno dopo la giornata della Colletta alimentare Khorakhanè propone un approfondimento sulla povertà tra i giovani a Rimini, dopo la presentazione di una indagine che lascia perplessi. La mancan...

Khorakhané - Frammenti di vita Nella giornata istituita per ricordare le vittime degli incidenti stradali, Khorakhanè propone un momento di riflessione affinché non si tratti solo di una giornata simbolica, ma piena dei ricordi di famiglie che non si rassegnano all'”ergastolo del dolor...