Khorakhané - Il messaggio di Gloria per la Giornata mondiale delle malattie rare

11/03/2018 18.30.00

In occasione della giornata mondiale delle malattie rare il messaggio potente della lettera di Gloria per la sorella Martina, affetta dalla sindrome di Cornelia de Lange. Ed il suo viaggio in bicicletta, per spostare più in là il confine della disabilità. In studio NICOLA ROMEO (Primario Pediatria ISS), STEFANIA BARTOLI (Associazione Cornelia De Lange Pesaro), GLORIA PAOLI, EGON EUSEBI.