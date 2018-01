Khorakhané - Operazione Colomba

14/01/2018 18.30.00

Il 30 dicembre scorso in Colombia la Comunità di Pace di San José de Apartadò è stata presa di mira da quattro uomini armati appartenenti a gruppi paramilitari, che hanno cercato di assassinare il leader della Comunità di Pace. Erano presenti i volontari di Operazione Colomba, della Comunità Papa Giovanni XXIII. A Khorakhanè, Alberto Capannini e Marco Ghisoni per meglio conoscere meglio chi c'è dietro il movimento riminese nato durante la guerra in ex jugoslavia.