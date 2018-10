Khorakhané - Ragazzi e cinema

I giovanissimi portano in scena scorci di vita reale, con sullo sfondo i grandi temi sociali di oggi: famiglie allargate, bullismo, adozioni. E che presto gireranno a San Marino. In studio: Annaluna Batani Helena Luce La Malfa Milena Nini Thomas Tesserini Loris Ferola

Khorakhané - Il riscatto delle donne palestinesi Il riscatto delle donne palestinesi in venti scatti. In studio con Sara Bucci: Riccardo Sirri, direttore, EducAid Michela Fabbri, responsabile comunicazione EducAid Eleonora Paro, volontaria Servizio Civile Sara Zambelli, volontaria Servizio Civile...

Khorakhané - Radio Tutti In studio con Sara Bucci i ragazzi di Radio Tutti e Anna Gaspari, speaker di Radio San Marino...

Khorakhané - 'Rotellando' per il mondo A Khorakhanè Fabrizio Marta detto ‘Rotex’ sfida le salite del Titano e porta il suo amore per i viaggi che ha sconfitto barriere architettoniche e mentali. Un’occasione per parlare di ‘San Marino per tutti’ e di confrontarsi con una patologia da cui si p...

Khorakhanè - Rapporto sulle povertà Caritas Rimini Cresce la povertà assoluta in Italia. L'Istat stima che nel 2017 siano in povertà assoluta 154mila famiglie e 261mila individui in più rispetto al 2016.Dal punto di vista territoriale, i dati provvisori mostrano aumenti nel Mezzogiorno e nel Nord, e una d...

Khorakanè - L'odio sul web La campagna "NO HATE SPEECH" al centro della trasmissione. Ospiti di Sara Bucci: Antonio Prenna (regista di San Marino RTV) Ezio Righi (Preside della Scuola Media di San Marino) I ragazzi della Scuola Media di San Marino...

Khorakhané - Parto in casa "Partorire in casa", non più una necessità ma una scelta, per rispettare i tempi nell’intimità della famiglia ma in sicurezza. La qualità di una esperienza che ne esalta l’aspetto sociale. Ospiti a Khorakhanè: Rita D'Altri (ostetrica), Monica Padovani (os...

Khorakhané - Sport e disabilità La prima squadra di basket in carrozzina della Romagna, per fare canestro contro i pregiudizi. A Khorakhané atleti - e non disabili - raccontano le loro sfide (non le loro sfighe). Ospiti: Simone Baldini (triatleta Comitato Paralimpico San Marino), Giul...

Khorakhané - Progetto Insegni-Apprendi della Papa Giovanni Ospiti di Sara Bucci: Patricio Castillo (interprete Lis INSEGNI-APPRENDI APG23 ) - Gianluca Conti ...

Khorakhané - Aslem (Associazione Sammarinese Leucemie Emopatie Maligne) Ospiti di Sara Bucci: Patrizia Cavalli (Presidente Aslem), Sara Conti (Vice Presidente Aslem), Rita Malavolta ( Presidente Nazionale Admo), Andrea Gualtieri (Direttore Generale ISS). In collegamento skype: Mauro Tognon (Università di Ferrara) ...

Khorakhané - Rimini Marathon Ospiti di Sara Bucci: Michela Morri - Simone Campolattano - Martina Nanni - Stafania Albani ...