Khorakhané - Restituire il diritto alla dignità

Khorakhanè

In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, ospiti di Sara Bucci: Maria Chiara Baglioni ( Presidente Commissione Csd Onu) - Stefania Sarti (Uoc Salute Mentale) - Mattia Marinelli (Iam) - Maurizio Ceccoli - Monica Baldinini (As...

A Khorakhané il progetto innovativo della scuola elementare “Il Torrente” di Dogana. Due cartoni animati, realizzati dal tecnico di Rtv Paolo di Lorenzo, hanno affrontato temi importanti come il bullismo rendendo i ragazzi protagonisti, dall’ideazione dei...

Giornata Mondiale dei Poveri. Un invito all'incontro con i mille volti della povertà sullo sfondo di uno sforzo che non identifica il povero in chi ha la dispensa vuota. Ed una occasione per lanciare l'appuntamento con l'evento di solidarietà più popolare...