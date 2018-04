Khorakhanè

Sporcarsi le mani per progetti che continuano a crescere. Il campo di lavoro missionario ha cuore e braccia, e storie come quella di Zjbril, da profugo a operatore della Croce Rossa. In studio Gabriele Valentini (Presidente Associazione Campo di lavoro), ...

In occasione della giornata mondiale delle malattie rare il messaggio potente della lettera di Gloria per la sorella Martina, affetta dalla sindrome di Cornelia de Lange. Ed il suo viaggio in bicicletta, per spostare più in là il confine della disabilità....