Khorakhané - 'Rotellando' per il mondo

A Khorakhanè Fabrizio Marta detto ‘Rotex’ sfida le salite del Titano e porta il suo amore per i viaggi che ha sconfitto barriere architettoniche e mentali. Un’occasione per parlare di ‘San Marino per tutti’ e di confrontarsi con una patologia da cui si può uscire grazie alla curiosità ed un pizzico di coraggio: la ‘viaggite’.

Khorakhanè - Rapporto sulle povertà Caritas Rimini Cresce la povertà assoluta in Italia. L'Istat stima che nel 2017 siano in povertà assoluta 154mila famiglie e 261mila individui in più rispetto al 2016.Dal punto di vista territoriale, i dati provvisori mostrano aumenti nel Mezzogiorno e nel Nord, e una d...

Khorakanè - L'odio sul web La campagna "NO HATE SPEECH" al centro della trasmissione. Ospiti di Sara Bucci: Antonio Prenna (regista di San Marino RTV) Ezio Righi (Preside della Scuola Media di San Marino) I ragazzi della Scuola Media di San Marino...

Khorakhané - Parto in casa "Partorire in casa", non più una necessità ma una scelta, per rispettare i tempi nell’intimità della famiglia ma in sicurezza. La qualità di una esperienza che ne esalta l’aspetto sociale. Ospiti a Khorakhanè: Rita D'Altri (ostetrica), Monica Padovani (os...

Khorakhané - Sport e disabilità La prima squadra di basket in carrozzina della Romagna, per fare canestro contro i pregiudizi. A Khorakhané atleti - e non disabili - raccontano le loro sfide (non le loro sfighe). Ospiti: Simone Baldini (triatleta Comitato Paralimpico San Marino), Giul...

Khorakhané - Progetto Insegni-Apprendi della Papa Giovanni Ospiti di Sara Bucci: Patricio Castillo (interprete Lis INSEGNI-APPRENDI APG23 ) - Gianluca Conti ...

Khorakhané - Aslem (Associazione Sammarinese Leucemie Emopatie Maligne) Ospiti di Sara Bucci: Patrizia Cavalli (Presidente Aslem), Sara Conti (Vice Presidente Aslem), Rita Malavolta ( Presidente Nazionale Admo), Andrea Gualtieri (Direttore Generale ISS). In collegamento skype: Mauro Tognon (Università di Ferrara) ...

Khorakhané - Rimini Marathon Ospiti di Sara Bucci: Michela Morri - Simone Campolattano - Martina Nanni - Stafania Albani ...

Khorakhané - La fatica che unisce Sporcarsi le mani per progetti che continuano a crescere. Il campo di lavoro missionario ha cuore e braccia, e storie come quella di Zjbril, da profugo a operatore della Croce Rossa. In studio Gabriele Valentini (Presidente Associazione Campo di lavoro), ...

Khorakhané - Quando il corpo entra in conflitto con l’anima A Khorakhané una riflessione sui disturbi alimentari nell’occasione della giornata del fiocchetto lilla. Dall’anoressia alla ‘vigoressia’, un male che parte dalla mente e che sconta ancora tanti pregiudizi. In studio Silvia Tagliavini (psichiatra speciali...

Khorakhané - Il messaggio di Gloria per la Giornata mondiale delle malattie rare In occasione della giornata mondiale delle malattie rare il messaggio potente della lettera di Gloria per la sorella Martina, affetta dalla sindrome di Cornelia de Lange. Ed il suo viaggio in bicicletta, per spostare più in là il confine della disabilità....