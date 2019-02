Programmi

LBA on Air: Puntata del 06/02/2019 Il magazine televisivo prodotto dalla Lega Basket dedicato al campionato di Serie A e ai suoi personaggi. In studio Guido Bagatta, l'ex azzurro Giacomo Galanda e Gaia Accoto...

C Piace del 04/02/2019 Conduce Lorenzo Giardi. In studio Massimo Boccucci, ospite Alessio Dionisi (allenatore Imolese)...

Telestadio del 04/02/2019 In studio con Palmiro Faetanini: Gianluca Vivan (portiere La Fiorita) e Denis Guerra (allenatore Pennarossa)...

Khorakhané - Silicon Valley Tour A Khorakhanè si uniscono economia, tecnologia ed il grande tema dell’immigrazione. In studio i volti del progetto che ha portato anche alcuni ragazzi migranti tra gli studenti selezionati in tutta Italia per il Silicon Valley Tour. Un ponte tra il Belpaes...

Tempi migliori - Cattivi pensieri - 02/02/2019 I più bei film della storia del cinema italiano, presentati da Giancarlo Dotto e Carlo Romeo. In questa puntata: "Cattivi pensieri" di Ugo Tognazzi....

Casa Natura - 02/02/2019 Casa Natura oggi vi suggerisce soluzioni per l’igiene in casa quando si convive con i nostri amici animali: proposte innovative in linea con la filosofia di un’agricoltura sostenibile a residuo zero, con maggiori sostanze nutritive nei frutti e che tutel...

Close Up - Natale in vetrina Ospiti del Dg Carlo Romeo: Federico Cavalli – Capitano di Castello di Borgo Maggiore Lorenzo Bugli – Consigliere della Giunta di Castello di Città Andreina Bartolini – Presidente USC Silvia Ronchi - Commerciante Carlo Lonfernini - Commerciante Pier...

Serial Times - Puntata del 01/02/2019 Nella nuova puntata del magazine di Sergio Gamberale, a cura di Antonio Prenna: "Das Boot" spionaggio e guerra, il prequel di "Games of Thrones" e un'analisi del "Metodo Kominsky" con Michael Douglas...

Hotel Nazionale - 31/01/19 Dal palazzi della politica italiana Francesca Biliotti e Regina Krieger - Handelsblatt mettono a confronto Elisa Scutellà (deputata M5S), Renzo Tondo (deputato Gruppo Misto), Stefano Lepri (deputato Pd) e Emanuele Cestari (deputato Lega)...

Carte Scoperte - Puntata del 31 gennaio 2019 In studio con Sonia Tura: Raoul Chiaruzzi - Direttore AASS Alessandro Paoloni - Osservatorio rifiuti Nella seconda parte, il giornalista Giancarlo Dotto...

Palazzo Pubblico - 30/01/2019 In studio con Monica Fabbri: Per la Maggioranza: Luca Boschi-Civico 10 Nicola Selva - Rf Giuseppe Maria Morganti - Ssd Per l'Opposizione: Teodoro Lonfernini - Pdcs Iro Belluzzi - Psd Roberto Ciavatta - Rete Federico Pedini Amati - Mdsi Dalibor...