In studio con Elia Gorini, Andy Selva Capitano La Fiorita e Alan Gasperoni, Presidente La Fiorita...

In studio con Elia Gorini e Paolo Crescentini. In collegamento telefonico: Mirella Bertolini, Ct Italia Marianna Marini, allenatore Orobica...

Ospiti di Sergio Barducci: Stefano Ceccato – Presidente Anis Davide Ortalli, Direttore Cna Rimini Leonardo Tagliente – Università San Marino Graziano Urbinati – Cgil Rimini Francesco Biordi – Segretario Gen. Usl in collegamento telefon...

Conduce Palmiro Faetanini, in studio Lorenzo Giardi e Massimo Boccucci. Ospite Franco Varrella, CT Nazionale San Marino...

A Khorakhanè Fabrizio Marta detto ‘Rotex’ sfida le salite del Titano e porta il suo amore per i viaggi che ha sconfitto barriere architettoniche e mentali. Un’occasione per parlare di ‘San Marino per tutti’ e di confrontarsi con una patologia da cui si p...