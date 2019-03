In studio con Monica Fabbri: Giuseppe Morganti, SSD Mimma Zavoli, C10 Roberto Giorgetti, RF Alessandro Cardelli, PDCS Giancarlo Capicchioni, PSD Alessandro Mancini, PS Matteo Zeppa, RETE Al question time il Segretario alle Finanze Eva Guidi

Palazzo Pubblico

Palazzo Pubblico - 6/03/2019 In studio con Monica Fabbri: Giuseppe Morganti, SSD Mimma Zavoli, C10 Roberto Giorgetti, RF Alessandro Cardelli, PDCS Giancarlo Capicchioni, PSD Alessandro Mancini, PS Matteo Zeppa, RETE Al question time il Segretario alle Finanze Eva Guidi...

Palazzo Pubblico - 30/01/2019 In studio con Monica Fabbri: Per la Maggioranza: Luca Boschi-Civico 10 Nicola Selva - Rf Giuseppe Maria Morganti - Ssd Per l'Opposizione: Teodoro Lonfernini - Pdcs Iro Belluzzi - Psd Roberto Ciavatta - Rete Federico Pedini Amati - Mdsi Dalibor...

Palazzo Pubblico - 22/11/18 In studio con Monica Fabbri: per la maggioranza: Matteo Fiorini – Rf Marina Lazzarini – Ssd Mimma Zavoli – Civico10 per l'opposizione: Pasquale Valentini -Pdcs Alessandro Mancini – Ps Sandra Giardi – Rete Iro Belluzzi – Psd Federico Pedini Ama...

Palazzo Pubblico - 8/11/18 In studio con Monica Fabbri: Maggioranza Alessandro Bevitori – Sinistra Socialista Democratica Margherita Amici - Repubblica Futura Jader Tosi – Civico 10 Opposizione Alessandro Cardelli – Partito Democratico Cristiano Sammarinese Giovanna Cecc...

Palazzo Pubblico – 18/10/2018 In studio con Monica Fabbri: Maggioranza: Giuseppe Morganti (SSD), Margherita Amici (RF) Luca Boschi (C10) Opposizione: Alessandro Mancini (PS) Marianna Bucci (RETE) Francesco Mussoni (PDCS) Iro Belluzzi (PSD) Dalibor Riccardi (GRUPPO M...

Palazzo Pubblico – 27/09/2018 In studio con Monica Fabbri: Maggioranza: Eva Guidi (SSD), Margherita Amici (RF) e Luca Boschi (C10) Opposizione: Pasquale Valentini (PDCS), Giancarlo Capicchioni (PSD), Alessandro Mancini (PS), Matteo Zeppa (RETE) e Dalibor Riccardi (gruppo misto) ...

Palazzo Pubblico – 13/09/2018 In studio con Monica Fabbri: Maggioranza: Giuseppe Maria Morganti (SSD), Matteo Fiorini (RF) e Jader Tosi (C10) Opposizione: Andrea Ugolini (PDCS), Iro Belluzzi (PSD), Alessandro Mancini (PS), Matteo Zeppa (RETE) e Dalibor Riccardi (gruppo misto) Al ...

Palazzo Pubblico – 03/08/2018 In studio con Luca Salvatori Per la maggioranza Enrico Carattoni (SSD) Fabrizio Perotto (RF) Luca Boschi (C10) Per l'opposizione Oscar Mina (PDCS) Dalibor Riccardi (gruppo misto) Gian Carlo Capicchioni (PDCS) Denise Bronzetti (PS) Marianna B...

Palazzo Pubblico – 12/07/2018 Ospiti di Monica Fabbri: Giuseppe Morganti- Ssd Marica Montemaggi- C10 Fabrizio Perotto - Rf Iro Belluzzi - Psd Matteo Zeppa - Rete Dalibor Riccardi – Gruppo Misto Question Time: Franco Santi - Segretario di Stato per la Sanità...

Palazzo Pubblico – 28/06/2018 Ospiti di Monica Fabbri: Eva Guidi - Ssd Fabrizio Perotto - Rf Luca Boschi - Civico10 Teodoro Lonfernini - Pdcs Dalibor Riccardi – Gruppo Misto Alessandro Mancini - Ps Marianna Bucci – Rete Question Time: Marco Podeschi - Segretario di Sta...

Palazzo Pubblico – 01/06/2018 Ospiti di Monica Fabbri: Enrico Carattoni - Ssd Margherita Amici - Rf Jader Tosi - Civico10 Alessandro Cardelli - Pdcs Iro Belluzzi - Ps Matteo Zeppa – Rete Dalibor Riccardi – Gruppo Misto Question Time: Augusto Michelotti - Segretario di St...